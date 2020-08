1









Nel coro mediatico di avvicinamento a Juventus-Lione, è arrivato un endorsement per certi versi inatteso: quello del giornalista Maurizio Pistocchi. Certo, non si tratta di un vero e proprio tifo per la Juve, ma piuttosto per il suo allenatore. Pistocchi ha infatti pubblicato un tweet con l'hashtag #SarriIn (in aperta polemica col #SarriOut promosso da una parte del tifo juventino) in cui dipinge il tecnico bianconero come un intruso nel sistema, una vittima designata che lotta contro tutto e tutti, e che dunque merita tutto il sostegno del caso.