L'attacco, come spesso accade, movimenta e accende il mercato. Non ha fatto eccezione questa campagna acquisti.mentre l'Inter cerca ancora chi possa prendere il posto proprio dell'attaccante belga dopo che l'Atalanta gli ha soffiato Gianluca Scamacca. Il Milan ha cambiato molto nel reparto offensivo e anche la Roma, deve sostituire l'infortunato Abraham. Tra tutte queste, chi è rimasta uguale è il Napoli, che ad oggi resta il potenziale offensivo più impressionante.La Juve, nell'ultima stagione, come riferisce Tuttosport, ha segnato con i quattro attaccanti,Numeri chiaramente condizionati anche dai problemi fisici, in particolare di Chiesa e Vlahovic. Evidente però che rispetto all'ultima stagione, è lì che i bianconeri dovranno segnare un'importante differenza rispetto all'anno scorso. Chi ha vinto lo scudetto lo ha fatto con 50 gol realizzati dal reparto vicino, e vicino al Napoli ci sono Lazio e Milan, segue l'Inter. Per competere e stare in vetta, Massimiliano Allegri ha bisogno di una ventina di gol in più.