Tra gli obiettivi per la difesa della. Un giocatore che però ha attirato l'attenzione anche di altri club tra cui l'Inter. I nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe bruciare la concorrenza proponendo ai bergamaschi una contropartita tecnica. Si tratta di Fabbian, al momento in prestito alla reggina e che piace molto all'Atalanta.