Tempo diper i giocatori dellanon impegnati al Mondiale. I bianconeri torneranno al lavoro alla Continassa il 6 dicembre (eccetto Federico Chiesa che dovrebbe anticipare il rientro di una settimana per proseguire il suo percorso di recupero), dunque dopo due settimane di relax e svago con le rispettive famiglie. Tra di loro anche Daniele, che ha approfittato della sosta per volare alle, ovviamente con il piccoloe l'inseparabile compagna, sempre in ottima forma. La loro vacanza da sogno è appena cominciata, ma la coppia non ha perso l'occasione per condividere con i propri follower (solo la ragazza ne ha ben 1.4 milioni) alcuni quadretti familiari del viaggio, che li ha portati in uno splendido paradiso esotico tra mare e sole.