Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ed è per questo che il suo nome è tra i più caldi del mercato: si tratta di Antonio Rudiger, difensore centrale del Chelsea, ambito da molte squadre in Europa tra cui la Juventus. Nella corsa al tedesco si è aggiunto, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, anche il Barcellona di Xavi, che ha già bussato alla porta dei bianconeri per Alvaro Morata. Su Rudiger è già forte l'interesse di Real Madrid e Tottenham. Ma anche la Juve resta in corsa: la possibilità di prendere Rudiger a parametro zero è infatti molto appetibile per gli uomini della Continassa.