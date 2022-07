E' ancora tutto da srcivere il futuro di Nicola Rovella che, quasi certamente non sarà in bianconero. Il giocatore del Genoa non sembra infatti rientrare nei piani di allenatore e società e proprio per questo si starebbero cercando una sistemazione altrove. Su di lui c'è l'interesse di Verona, Salernitana e Cremonese, pronte a darsi battaglia per ottenere il cartellino.