Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe trovato la quadra per portare Rovella a Torino. Il giocatore, con soli sei mesi di contratto con il Genoa, costerà ai bianconeri sì 10 milioni di euro, ma tutti in bonus. Come? Tutto chiaro: il giocatore arriverà formalmente a zero, se però dovesse raggiungere una serie di obiettivi, più o meno fattibili, la Juve a quel punto dovrà pagare il cartellino del calciatore. Nell'affare entra Petrelli, centravanti dell'Under 23.