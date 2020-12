1









Sì, viaggiare. Dove c'è un barlume di libertà, che non sia la zona rossa di Torino. Tutto comprensibile, a maggior ragione se si tratta di Cristiano Ronaldo e famiglia. La squadra è in vacanza fino a lunedì 28, un po' di giorni out per festeggiare in serenità il Natale e sfruttare questo raccoglimento per chiarire bene come, quando e perché sia arrivato il tracollo con la Fiorentina. CR7 lo farà da Dubai, dove parteciperà - giorno 27 dicembre - alla premiazione dei Globe Soccer Awards: si gioca il titolo di migliore dell'anno insieme a Messi e Lewandowski. E non sarà solo: tre o quattro compagni juventini hanno avuto simile idea. Volare al caldo, a dispetto della pandemia.



SOLO UN TAMPONE - Chiaramente, una scelta che farà discutere. Ma non di certo illegale: stando a quanto riporta il DPCM, tra il 21 e il 6 gennaio chi tornerà dovrà stare in isolamento. Ma è una decisione presa per scoraggiare i viaggi nel periodo natalizio, per i calciatori la storia cambia: in particolare, per la ASL di Torino, con un tampone negativo al ritorno si può tornare immediatamente all'attività sportiva e alle partite. Niente polemiche insomma. O meglio: non sarebbero previste.