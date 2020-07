Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non ha chiuso la porta ad un possibile acquisto per la difesa di Cristian Romero. "Stiamo valutando tanti profili" ha ribadito a Sky Sport e quella del difensore in prestito al Genoa è una delle carte che la Juventus può giocarsi in un eventuale operazione Milik. Il club bianconero ha messo sotto contratto il 22enne difensore argentino l'anno scorso, pagando 26 milioni di euro al Genoa, e l'ha lasciato per una stagione in prestito nella squadra rossoblù, che si sta giocando la salvezza.