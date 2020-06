Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma è fortemente interessata al difensore oggi al Genoa ma di proprietà della Juve, Cristian Romero. Il centrale potrebbe essere inserito in diverse operazioni di scambio fra il club bianconero e quello giallorosso. ​Per la Juve restano inoltre vive le idee Under e Justin Kluivert per i quali la Juve può offrire Rugani, appunto Romero e Perin ma occhio anche allo scambio tra Rolando Mandragora e Bryan Cristante, vecchio pallino del club bianconero.