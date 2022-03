Il capitano del Milan Alessio Romagnoli è finito nel mirino della Juventus. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e probabilmente non rinnoverà. Come riporta Il Messaggero però non sarà facile arrivare al giocatore per i bianconeri. Oltre alla Vecchia Signora sono fortemente interessate al giocatore la Lazio. Tuttavia il suo agente Mino Raiola avrebbe due proposte molto interessanti anche dall'estero. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del capitano rossonero.