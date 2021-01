1









Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero emersi alcuni problemi nella corsa del Benevento a Reynolds: l'affare non sarebbe in discussione, ma alcuni elementi legati al passaporto hanno messo in stand by l'affare. La Juve chiaramente osserva tutti gli sviluppi, nelle prossime ore il giocatore può arrivare in Campania per firmare ugualmente il contratto. La posizione bianconera è chiara: per l'emittente televisiva, la società piemontese manterrebbe un controllo a distanza, come fatto anni fa per Demiral. Il centrale turco, dopo un anno e mezzo di prestito al Sassuolo, venne poi accolto alla Continassa.