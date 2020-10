Solo una botta al polpaccio. Aaron Ramsey sorride, seppur a metà. I primi responsi dal punto di vista fisico sono tutti positivi, ma alla Juve nessuno vuole forzare, specialmente quando si parla del gallese. Che aspetta, riposa, poi riprenderà ad allenarsi in gruppo a partire da domenica, quando i bianconeri faranno ritorno da Crotone dopo la trasferta di domani sera. Dunque, un solo turno di stop, ma assolutamente presente a Kiev: per il debutto in Champions League, Pirlo potrà contare anche sul centrocampista ex Arsenal. Che, per una volta, non deve fare i conti con la sfortuna. E' stata solo una botta, con la Dinamo ci sarà...