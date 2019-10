Secondo quanto riportato da Espn, la corsa che porta a Ivan Rakitic ha perso una partecipante, per la stessa volontà del giocatore. Il croato, infatti, avrebbe escluso il Manchester United, non gradendo la destinazione inglese. Una notizia positiva per la Juventus, che segue il giocatore da tempo, ma anche per Milan e Inter, che restano vigili sugli svolgimenti.