L'allenamento dellasi è svolto oggi allacon una sorprendente presenza a bordo campo: il commissario tecnico della Nazionale, Luciano, che ha affiancato il direttore Cristiano Giuntoli durante l'intera sessione. La seduta di allenamento è stata divisa in due parti principali, con una partitella a tema che è seguita al riscaldamento. In campo c'erano il tecnico Massimiliano Allegri e il collaboratore Magnanelli, mentre gli altri membri dello staff erano ai lati del campo per correggere ogni piccolo errore nei movimenti durante gli esercizi proposti.Da notare l'assenza di Dusane Federico, i quali stavano seguendo un allenamento personalizzato in palestra. Ancheè stato assente a causa di una distorsione alla caviglia destra. Inoltre, sono stati aggregati alla sessione di allenamento cinque giovani talenti della Next Gen:Durante la sessione di allenamento, due giocatori dellahanno subito degli stop. In particolare,ha destato maggiore preoccupazione, poiché ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Il suo stato di salute verrà valutato più approfonditamente nelle prossime ore attraverso esami strumentali, al fine di determinare la gravità dell'infortunio. Nel caso di, invece, si è trattato di una botta ricevuta durante uno scontro di gioco. Fortunatamente, sembra che non ci siano problemi gravi per il giocatore francese.