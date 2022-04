6









Il futuro di Adrien Rabiot è appeso ad un filo. Il centrocampista della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2023. Questa sarebbe dunque l'ultima estate utile per cedere il giocatore francese riuscendo a monetizzare dalla sua cessione. Al momento non ci sono ancora offerte per il rinnovo di contratto presentate all'ex Paris Saint Germain e al suo entourage. Come riferisce il Corriere dello Sport. LA DECISIONE - La decisione finale per il rinnovo o la separazione dalla Juventus di Adrien Rabiot spetterà a Massimiliano Allegri che dovrà decidere se il francese è una pedina chiave del suo centrocampo o meno. Non solo però: molto dipenderà anche dalla prossima sessione di calciomercato e dagli eventuali innesti. C'è un nodo da sciogliere: Rabiot percepisce 7 milioni di ingaggio annui, che risultano essere un deterrente per l'interesse di molti club. Il futuro di Rabiot con la Juventus resta ancora in bilico dunque ma giocherà un ruolo chiave Massimiliano Allegri.