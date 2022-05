Il suo futuro è in bilico, ma una cosa è sicura. Se la prossima stagione sarà ancora alla Juve, salterà la prima giornata di campionato. Come ufficializzato dal Giudice Sportivo, Adrien Rabiot dovrà scontare un turno di squalifica dopo l'ammonizione rimediata nell'ultima partita contro la Fiorentina, quando è sceso in campo da diffidato. Stesso discorso per Moise Kean, altro giocatore che ad oggi non ha certezze in merito alla sua permanenza in bianconero.