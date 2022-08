Nonostante l'infortunio di Paul(e quello di Weston), il futuro di Adrienresta in bilico. Per quanto il suo profilo non dispiaccia per nulla a Massimiliano, laha sempre l'orecchio teso per ascoltare eventuali offerte, con ilparticolarmente interessato ma in attesa di capire sul campo se si qualificherà per la prossima Champions League. Intanto, come scrive Tuttosport, il francese è pronto a riunirsi ai compagni di rientro dalla tournée americana, alla quale non ha partecipato per motivi personali. Non che nel frattempo sia rimasto con le mani in mano, anzi.La sua preparazione è infatti proseguita insieme ai giovani dell'di mister Massimo, che in un post su Instagram ha affettuosamente definito "i suoi ragazzi", con i quali giusto ieri è sceso in campo a Vinovo per una sgambata contro la formazione di Serie D del. 4-0 per i bianconeri il risultato finale del match, in cui Rabiot ha avuto modo di mettere ulteriori minuti a ritmo-gara nelle gambe, dopo gli intensi allenamenti vissuti per una settimana a Rovetta, nella bergamasca. L'obiettivo, chiaramente, era quello di raggiungere la migliore condizione per farsi trovare pronto da Allegri e mettersi a disposizione della squadra. Mercato permettendo, la sua presenza potrebbe ancora rendersi più che utile.