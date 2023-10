Conviene confessare. In sostanza ammettere la colpa - o quantomeno la negligenza - e da lì provare a immaginare un futuro ancora nel calcio (ma certamente lontano dalla). Come spiega Tuttosport, nel caso di Paulpotrebbe essere decisivo riuscire a convincere l'accusa della sua assoluta inconsapevolezza sull'assunzione di sostanze contenenti ilemerso e confermato dalle analisi prima e dalle controanalisi poi: scegliere la via processuale che si può paragonare al, in sintesi, comporta infatti la riduzione della pena di un anno.Se poi il Polpo arrivasse a dimostrare la non volontarietà potrebbe andare incontro a un'ulteriore e sostanziale scontistica, in grado di fatto di dimezzare il totale della. 18 mesi, quindi, peraltro suscettibili di ulteriori ribassi, un periodo non di certo breve ma che almeno potrebbe garantirgli la possibilità di riproporsi in campo. Non con la maglia bianconera, questo è sicuro, ma magari nella Saudi League, giusto in tempo per chiudere la carriera.