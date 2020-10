Niente aumento per Paul Pogba: secondo quanto riferito da ESPN, sarebbe questa la comunicazione arrivata dal Manchester United al centrocampista francese relativamente al prolungamento del contratto. Su Pogba restano vigili il Real Madrid e la Juventus.



LA SITUAZIONE - ​Il Manchester United è pronto a fare un sacrificio per Federico Valverde, il centrocampista classe '98 del Real Madrid. Un talento arrivato dall'Uruguay, che con le sue qualità ha convinto i Blancos a non fare pazzie per Paul Pogba.