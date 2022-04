Come racconta Tuttosport, per Pogba potrebbe essere Allegri, più di tutti, l’uomo della svolta di questa operazione fornendo un senso (tattico) ai non senso economico/anagrafici di cui sopra. "Sì perché Allegri ha sottolineato più volte - sia pubblicamente sia in separata sede - che alla rosa bianconera servirebbe un elemento di personalità a centrocampo. Un uomo di carisma, di spessore. Uno che sa come si arringa una Nazionale (la Francia) prima d’una finale di Coppa del Mondo, ad esempio, avendolo imparato proprio da certi mostri sacri bianconeri quali Gigi Buffon, Andrea Pirlo".