Come racconta Gazzetta, per Pogba i bianconeri possono spingersi fino a 7,5 milioni di euro (tetto massimo per gli ingaggi fissato con l’arrivo di Vlahovic) aggiungendo però sostanziosi bonus che permetterebbero al francese di arrivare in doppia cifra per le prossime tre stagioni. In sostanza un’offerta simile a quella presentata, e poi ritirata, a Paulo Dybala per il rinnovo. Pogba arriverebbe a zero e già questo sarebbe un gran risparmio per la Juventus. In più il Polpo può beneficiare del decreto crescita, che consente il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all’estero negli ultimi due anni e decide di rientrare in Italia: in pratica al lordo Pogba costerebbe ai bianconeri la metà rispetto a Vlahovic.