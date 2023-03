Ironico, sorriso stampato in faccia, ma non le manda certo a dire Massimiliano. “”. Il tecnico livornese ha risposto così, ieri sera in sala stampa, ai giornalisti che gli hanno chiesto del centrocampista francese e della sua esclusione.Come ormai noto, Pogba è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Friburgo. Motivi disciplinari, nello specifico un ritardo al momento della convocazione al JHotel, nel tardo pomeriggio prima di cena, prima che la squadra come di consueto si raccolga per passare la notte prima della partita insieme. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, non ci sarebbe solo questo: “stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri,”.Un atteggiamento che non è andato giù ad Allegri e a tutta la dirigenza bianconera. Come ha spiegato Francesco Calvo, dai leader dello spogliatoio ci si aspetta l’esempio e un comportamento impeccabile. Così non è stato ed è un episodio che si aggiunge ad una stagione disastrosa. Adesso, sempre secondo la Rosea: “”.