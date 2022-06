Come racconta il Corriere dello Sport, Pogba-Juve è fatta, ormai ci siamo. Il traguardo è lì, pronto ad essere tagliato: Paul è vicinissimo, come mai è accaduto in questi anni, al ritorno a Torino, in quella che è rimasta la sua seconda casa anche dopo l’addio del 2016 per fare ritorno al Manchester United. Il legame non si è mai spezzato e ora il francese è deciso ad riannodarlo e renderlo ancora più saldo. Ormai non ci sono più ostacoli: a meno di colpi di scena al momento neppure ipotizzabili, sarà il Polpo il primo colpaccio della Juve che vuole tornare grande.