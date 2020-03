1









Come racconta Tuttosport, la Juve continua a pensare, a sognare, a immaginare il proprio futuro tra le braccia di Paul Pogba. Il francese, ormai da mesi in rotta con il Manchester United, tornerebbe a Torino molto volentieri: ma non si annuncia un'operazione semplice, e non lo è per innumerevoli questioni, anche e soprattutto legate al mercato. Primo tra tutti, l'esborso economico. Enorme. Servirebbero, secondo Tuttosport, qualcosa come 250 milioni di euro. Questo, andando a contare il cartellino e l'ingaggio e spalmandoli in cinque anni. Raiola attende la mossa della Juve: all in su Pogba?