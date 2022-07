Laha visto raddoppiare i ricavi da sponsor e pubblicità in 4 anni: 146 milioni nel 2020-21. Ora bisognerà consolidare i dati, sfruttando Pogba per blandire vecchi e nuovi partner e attrarre la generazione Z. Il Polpo parla a una platea di 90 milioni di follower tra Instagram, Facebook e Twitter (ed è molto presente su TikTok e sulla cinese Weibo): è il decimo calciatore al mondo sui social. E su IG, la piattaforma più strategica per le aziende, solo Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé hanno più seguaci di lui. Molto probabilmente la maglia numero 10 finirà sulle sue spalle. Lo riporta Gazzetta.