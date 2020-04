3







di Gianluca Minchiotti

Juve-Inter, il duello infinito. E’ così anche in questa fase di (apparente) stallo dettato dall’emergenza coronavirus. Apparente perché gli operatori di mercato stanno comunque gettando le basi per il futuro. In attesa di capire cosa accadrà al calcio giocato, bianconeri e nerazzurri si danno già battaglia in vista del mercato che verrà, nella riproposizione di un’eterna sfida sull’asse Torino-Milano. Fra Fabio Paratici e il suo ex maestro, Beppe Marotta, la guerra è aperta, su tanti fronti, italiani e internazionali. Abbiamo messo in fila i giocatori che rientrano sia fra gli obiettivi della Juve che fra quelli dell’Inter, con le percentuali sul loro futuro. Si parte, a sorpresa, con Pogba…



Scorri in basso nella nostra gallery per scroprire le percentuali di Pogba e degli altri obiettivi di mercato comuni a Juve e Inter.