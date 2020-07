1









Tre prestiti, e ora? Lo sfortunato cammino di Marko Pjaca prosegue. Tanti i problemi e, soprattutto, gli infortuni. Una corsa continua alla ricerca della forma perfetta, per ritrovare il giocatore che aveva ammaliato mezza Europa e che la Juve aveva strappato alla concorrenza. I tanti e lunghi stop ne hanno condizionato il percorso, ma ora, dopo Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht, vuole ripartire. In Belgio l'attaccante croato stava trovando continuità prima che il coronavirus si mettesse di mezzo - 4 presenze di cui 2 da titolare prima del lockdown - ma il Covid ha cambiato tutto e convinto il club a non esercitare il diritto di riscatto.



IL PIANO - Il piano di club e giocatore, spiega calciomercato.com, è trovare un'altra squadra che gli consenta di rilanciarsi e l'ultima idea porta a una neo promossa: il Benevento di Inzaghi cerca rinforzi e scommesse per un ritorno in grande stile in Serie A e vuole Pjaca.



LA SITUAZIONE - Un'idea che sta prendendo corpo, si legge, ma che deve fare i conti con alcune difficoltà oggettive: i costi e le condizioni di un'eventuale operazione, perché il cartellino di Pjaca ha ora un costo residuo di circa 6 milioni di euro (contratto fino al 2023) e questo offre alla Juve l'occasione di realizzare una plusvalenza, a patto di convincere le pretendenti a investire a titolo definitivo. Tanti i dubbi sulle sue condizioni fisiche, che frenano il grande colpo. E allora il punto di incontro potrebbe essere trovato con prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza dei campani, una soluzione che potrebbe fare comodo a entrambe le società che dovranno poi convincere il giocatore. Valutazioni in corso.