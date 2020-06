4









Dejan Kulusevski ha scelto. Il talento acquistato dalla Juventus ha gennaio sta dimostrando di avere le idee chiare: le aveva nell'intervista di qualche giorno fa, in cui dichiarava di ambire addirittura al Pallone d'Oro, le ha ora, in cui ribadisce che la sua priorità è solo e soltanto giocare, avere spazio per migliorarsi. Il suo contratto, formalmente, scade il 30 giugno e con il Parma - lo spiegava anche un preoccupato Faggiano, ds crociato - non c'è ancora un accordo sulla possibile permanenza del giocatore, perché gli enti del calcio non hanno dato indicazioni chiare in questo senso. La questione, infatti, va regolamentata tra singoli club che dovranno decidere la sorte dei vari giocatori in prestito. Juve e Parma dovranno perciò trovare un accordo, tenendo conto probabilmente anche della volontà di Kulusevski: finire la stagione a Parma. .



JUVE, SOLDI O CAMPO - Dejan è già pazzo di Juve, vuole arrivarci, ma vuole giocare e sa che non avrebbe potuto farlo in caso di arrivo a Torino. all'1 luglio. Come scrive Calciomercato.com, sa bene che andando subito alla Juve avrebbe potuto percepire da luglio un ingaggio molto più importante, ma il problema è che naturalmente non potrebbe giocare neanche un minuto prima della prossima stagione, per non alterare la regolarità di questo pazzo campionato. Lui vuole crescere ancora, mettere minuti e partite di livello in Serie A nelle gambe e nel curriculum, arrivare a Torino ancora più pronto quando potrà essere protagonista e non per fare un'estate di calcio... da spettatore. Poi, c'è anche la sua riconoscenza verso il Parma. La Juve arriverà, questione di due mesi: ma rimanere a Parma - si legge - è un dovere morale e una scelta intelligente che Kulusevski non perderà per ragioni puramente economiche.