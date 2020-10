1









Un milione e ottocentomila euro per Andrea Pirlo. Che guadagna sei volte meno del suo 'insegnante' Antonio Conte, fisso a 12 con l'Inter. Il paperone dei tecnici è lui, l'ex tecnico bianconero, con un passato tra Nazionale e Chelsea. Dieci anni fa vinceva il suo primo titolo: da lì non si è più fermato. Occhio però ai bonus di Pirlo, scrive così La Gazzetta: "In panchina le parti sono invertite. Comanda l’Inter davanti alla Juve. E la differenza la fa Conte con i suoi 12 milioni netti sino al 2022, che al club costano 24 lordi. Invece il suo ex allievo Andrea Pirlo al debutto ha ottenuto un ingaggio che pesa per 1,8 milioni netti (3,6 lordi). Ovviamente il Maestro ha spuntato importanti bonus per la Champions, ma il paragone con il tecnico leccese è improponibile sul piano economico".