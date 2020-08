Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa vorrebbe continuare a puntare su Mattia Perin. Situazione per ora di stallo, quella del portiere bianconero, rientrato a Torino proprio ieri dopo gli ultimi 6 mesi passati in prestito sempre al Genoa: sembrava potersi sbloccare la soluzione Atalanta, ma non ci sono ancora soluzioni in vista per Gollini. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, sia l’entourage di Perin che la stessa Juve hanno ricominciato a guardarsi attorno, sondando altre opportunità sul mercato. Il portiere lascerà di sicuro Torino per trovare una squadra che lo faccia giocare. E di recente sono spuntate delle opportunità in Premier.