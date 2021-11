Come raccolto da IlBianconero.com, Mattiaavrebbe preferito andare altrove a giocare, è stato convinto dal club a fare il vice-Szczesny. La scadenza di contratto si avvicina, ancora non si è parlato di rinnovo, l'ingaggio da 2,5 milioni netti andrebbe comunque ridiscusso, per il secondo portiere è un budget eccessivo.