"Starò fuori per poco meno di due mesi" aveva scritto il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini lo scorso 8 agosto sulla sua pagina Instagram: tornare la prima settimana di ottobre significava lasciare allo scoperto i pali nerazzurri solamente le prime tre-quattro partite. Sembrava tutto 'spalancato' per Sportiello, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, quei due mesi di stop potrebbero prolungarsi e il portiere potrebbe impiegare di più (novembre inoltrato?) a recuperare dalla lesione subtotale del crociato posteriore e rientrare in piena forma. Per questo si fa strada nuovamente l'idea di avanzare una trattativa per Mattia Perin.