La Lazio sta continuando a sondare la situazione diSecondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club della capitale è in pole position per acquistare il giocatore a giugno. Pellegrini e Sarri però, spingono per trovare una soluzione anticipatamente, ovvero già a gennaio. In questo caso, la trattativa è più complicata ma il futuro dell'ex Genoa potrebbe cambiare già a breve.