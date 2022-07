Nelle scorse ore si è parlato di un'accelerata dellaper Gleison Bremer, così come di un maggior ottimismo per la permanenza di Matthijs. Tutti gli scenari sono ancora aperti, dunque, per la difesa bianconera, già rimasta orfana di un pilastro come Giorgioe ancora in cerca di rinforzi all'altezza, dopo la partenza di Kalidou Koulibaly in direzione Londra. In questo senso, resta sicuramente viva dalle parti della Continassa la pista che porta a, lo spagnolo classe 1997 in forza alche lo scorso marzo aveva contribuito con un gol all'eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League, ma allo stesso tempo aveva anche stregato Massimiliano, rimasto colpito dalle sue qualità tanto da segnarsi il suo nome sul taccuino in vista del mercato.- Come raccolto dalla nostra redazione, al momento la Juve non ha ancora formulato nessuna offerta per il giocatore, per cui lo scorso anno il Sottomarino giallo aveva rifiutato 50 milioni di euro dal Tottenham. Intanto, però, si sono registrati alcuni contatti tra la dirigenza e il suo procuratore, necessari per capire il costo di un eventuale affare e la posizione sul mercato., o almeno a farlo con un club che si presenti "bene intenzionato". Prematuro, dunque, parlare di cifre, ma l'idea c'è ed è concreta. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, che si riveleranno decisivi anche per capire il futuro di De Ligt.