Chi giocherà oggi alle 18 contro lo Spezia sarà Leandro. Il centrocampista argentino in estate era stato fortemente desiderato da Massimiliano, individuato come perfetto regista della sua Juventus. Con l'obiettivo di affidargli le chiavi del centrocampo, come accaduto con Andrea Pirlo nel primo ciclo della Juventus di Max. Così però non è stato, nonostante il suo arrivo dalcon la gioia dei tifosi, viste le lacune sul centrocampo della passata stagione. Leandro le aspettative non le ha mai rispettate.Al termine della stagione attuale Madama dovrà scegliere se riscattare o meno Leandro per circa 30 milioni dal club francese. Al momento sembra difficile che ciò possa accadere. Di certo però è che Paredes le aspettative non le ha rispettate, anzi. Spesso gli è stato preferito Manuel Locatelli in mezzo al campo riservando prestazioni notevolmente migliori. Paredes è apparsoAllegri lo ha difeso dai fischi, ricevuti dallo Stadium nella gara contro la Fiorentina e oggi gli ha riservato un'altra opportunità per riscattarsi. Il compito di Leandro sarà quello di non deludere, ancora una volta.