Per il momento, Paulo Dybala vuole restare alla Juventus. A raccontarlo è Sky Sport, che sottolinea come l'argentino non abbia ancora aperto alla possibilità di salutare Torino e il bianconero. In attesa di una proposta concreta del Manchester United - con cui la Juve sta trattando l'arrivo di Romelu Lukaku - la Joya aspetta di parlare con Sarri per definire il suo destino. Il colloquio con l'allenatore sarà decisivo per maturare la decisione finale: se si sentirà al centro del progetto, Dybala potrebbe anche decidere definitivamente di rimanere. Così com'è il suo pensiero in questo momento...