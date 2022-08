Cambio nelladi Paul. Nella giornata di oggi, infatti, il centrocampista francese avrebbe dovuto tornare a lavorare con lasul campo, tappa importante del suo percorso di recupero dal problema al menisco accusato durante la tournée americana. Non è stato così, evidentemente. Come raccolto dalla nostra redazione, il rientro del Polpo è stato rimandato a giovedì, quindi tra il turno infrasettimanale contro loe l'attesissima sfida in trasferta con la. Dopo diversi consulti, come noto, il francese ha optato per la terapia conservativa della durata di circa cinque settimane, evitando di sottoporsi all'operazione chirurgica: nel mirino aveva messo la gara dell'11 settembre contro la, ma prima dovrà certamente passare da diversi giorni di lavoro, differenziato e non, da corse e tiri, l'unico modo per capire se il percorso affrontato finora ha dato gli esiti sperati. In tal senso giovedì potrebbero arrivare informazioni utili.- Buone notizie, intanto, sono trapelate dal fronte Angel, che quest'oggi è tornato a lavorare parzialmente in gruppo e potrebbe figurare già nella lista dei convocati per la trasferta di Firenze (e dunque anche per la prima partita di Champions League, quella contro il suo più recente passato). Analogo discorso per Leonardoe Nicolò, con quest'ultimo sempre più vicino alla porta d'uscita ma comunque in fase di recupero dall'affaticamento muscolare.