Un'occasione d'oro, per Alvaro Morata. Che non sarà certamente in campo dal primo minuto, che però può diventare il giocatore 'trasversale' della Juventus. Cosa intendiamo? Che nessuno, come lui, ha segnato ovunque. Nel vero senso del termine. Almeno una rete in ciascuna delle tre competizioni in cui la Juve è impegnata in questa stagione, dunque campionato, Coppa Italia e Champions League. Un totale di 11 reti in 20 presenze. Ha la possibilità di lasciare un segno decisamente importante. E farlo in un'altra competizione ancora: la Supercoppa.