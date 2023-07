L’azione degli agenti è un tentativo concreto di provare ad accontentare il giocatore, che vorrebbe evitare di partire per la tournée in Corea del Sud con l’Atletico, con partenza in programma lunedì. E allora restano cinque giorni a partire da oggi per trovare una soluzione. La Juve ci proverà di nuovo, probabilmente già oggi, perché le parti ieri si sono salutate promettendosi un aggiornamento rapido.Lo riporta Gazzetta.