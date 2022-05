Niente riscatto per Alvaro Morata. La seconda esperienza in bianconero dell'attaccante spagnolo sembra ormai destinata a concludersi - dal momento che la Juve ha deciso da tempo di non versare all'Atletico Madrid i 35 milioni di euro pattuiti in aggiunta ai 20 di prestito biennale - ma forse non in maniera definitiva. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, i dirigenti della Vecchia Signora sanno che il classe 1992 non rientra nei piani di Diego Simeone, pertanto potrebbero aspettare che i colchoneros fissino un nuovo prezzo per poi impostare una nuova trattativa per acquistarlo, naturalmente a cifre inferiori. Quella di domani a Firenze, ad ogni modo, per Morata potrebbe essere l'ultima partita con la maglia della Juve.