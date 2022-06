Sono ore bollenti in casa Juve, con i dirigenti bianconeri che sono impegnati sul doppio fronte Pogba-Di Maria. Per il francese non dovrebbero esserci più molti dubbi ed è atteso a breve un annuncio ufficiale, diversa invece la situazione legata al Fideo che, attualmente è ancora in fase di stallo. Ma a tenere banco è anche la situazione legata al vice Vlahovic, con Alvaro Morata ancora totalmente incerto della sua permanenza a Torino.



LA CHIAVE - La trattativa è al momento piuttosto complicata, in virtù dei 35 milioni che i bianconeri dovranno versare all'Atletico nel caso in cui lo confermassero. Cifra ritenuta troppo elevata da Madama che vorrebbe ottenere uno sconto e che in queste ultime ore avrebbe pensato ad una valida alternativa. L'idea sarebbe infatti quella di inserire Moise Kean come pedina di scambio per ottenere un lauto sconto. Ma c'è di più, in queste ore Cherubini sarebbe volato in Spagna per discutere seriamente di questa vicenda e la speranza è quella di lanciare la fumata bianca nelle prossime settimane, per evitare anche di reinvestire su nuovi obiettivi.