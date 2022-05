Come racconta Tuttosport, per Morata esiste un margine di trattativa, anche se è complicata. Difficile, ma non impossibile, e la Juventus spera di poter contare su due elementi. Il primo è la volontà del giocatore, che ha sempre dichiarato di voler restare a Torino, confermando il suo legame e la sua passione per i colori bianconeri. Di certo, nel suo futuro, non c’è l’Atletico Madrid.