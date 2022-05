Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Miretti la promozione può diventare in pianta stabile, da qui a fine campionato, con l’eccezione probabilmente della finale di Coppa Italia. La situazione di classifica aiuta, così come una certa penuria di centrocampisti causa infortuni. Però le occasioni vanno colte e Miretti ci è riuscito con il Venezia, grazie a una personalità forte, che gli ha permesso sempre di giocare con in più grandi, sin da quando era nei “Pulcini”. Con l’Under 23 ha giocato in stagione 26 gare e l’esperienza in C è stata fondamentale anche per convincere Allegri.