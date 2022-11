Tanti nomi, liste della spesa, desideri con più o meno possibilità di riuscita. L’obiettivo numero uno, però, per larimane Sergej: il centrocampista che può far fare il definitivo salto in avanti alla mediana bianconera, capace di cambiare gli equilibri.In questi giorni, i pensieri del Sergente – ed è inevitabile -, sono solo sul Mondiale in Qatar e sulla sua Serbia, attesa all’esordio contro il Brasile. Insieme a lui i due juventinie, chissà che, tra una chiacchiera e l’altra non si sia parlato di Madama e di quanto sarebbe bello accoglierlo tra le mura della Continassa. In casa bianconera, invece, si pensa già al mercato, soprattutto alla sessione estiva.Ci sarà da trattare con Claudio, e non sarà semplice. Lato calciatore, invece, la strategia di Cherubini e colleghi appare già chiara, come riporta Tuttosport: “La Juventus per Milinkovic, di scena al Mondiale giovedì contro il Brasile, ha pronto un contratto quadriennale a cifre da top player: il tetto massimo è quello di, quello per intenderci di Vlahovic . E i discorsi con l’agente del giocatori sono frequenti e proficui, di sicuro però ci sarebbe da trovare il necessario spazio attraverso cessioni e/o uscite: che McKennie possa partire è probabile, sulla conferma di Rabiot ci sono le difficoltà di un rinnovo complicato”.