La settimana del derby è iniziata, e nelladi Massimiliano, c'è una preoccupazione particolare riguardo al reparto offensivo. Non è tanto il rendimento stagionale a destare preoccupazione (nove dei 12 gol segnati dalla squadra sono stati realizzati dagli attaccanti), ma piuttosto le condizioni fisiche dei giocatori in quella posizione. A parte, gli altri tre attaccanti nella rosa bianconera stanno lottando con piccoli infortuni o stanno cercando di raggiungere la loro migliore forma fisica.hanno dovuto saltare la partita contro l'Atalanta a causa di infortuni, ma c'è la speranza di vederli entrambi tornare in campo contro il Torino sabato. Per accelerare il recupero,è addirittura venuto ad allenarsi alla Continassa, nonostante il giorno libero concesso dalla squadra da parte di Allegri. Il dolore al polpaccio sta già diminuendo, e Milik dovrebbe presto tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.Anche per Vlahovic c'è un cauto ottimismo, anche se la lombalgia è un problema che richiede attenzione costante. Il giocatore serbo ne soffre da una settimana, ma è riuscito comunque a entrare in campo contro il Lecce. L'obiettivo del programma di recupero è farlo tornare ad allenarsi con il resto dei compagni al massimo dopodomani, in modo da essere pronto per ladel derby cittadino.nonostante il giocatore fosse appena ristabilito da un infortunio che lo aveva tenuto fuori dalla partita contro il Lecce. Inoltre, in quella occasione, la squadra non aveva un vero attaccante di riserva a disposizione per il match. Nel frattempo, Kean ha accumulato minuti importanti sul campo, ma è normale che non sia ancora al massimo della forma fisica.