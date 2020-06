5









Come racconta Calciomercato.com, tra i mille profili accostati alla Juve, l'attaccante più adatto sembra Arkadiusz Milik. E la sua situazione contrattuale - in scadenza tra un anno - abbinata allo stato di stallo totale nella trattativa col Napoli per rinnovarlo offrono a Paratici un assist importante in sede di trattativa. La richiesta superiore ai 40 milioni di De Laurentiis può essere assolutamente adeguata, inserendo magari delle contropartite tecniche gradite a Gattuso. Romero, Mandragora e Rugani i nomi più chiacchierati, ci sarà tempo per approfondire il discorso.