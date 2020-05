5









La mossa di Milik. L'attaccante polacco sembra sempre più in pole per diventare il numero nove della Juventus, per prendere il posto di Gonzalo Higuain proprio come gli era capitato a Napoli. Gli azzurri hanno ormai convinto Dries Mertens a rinnovare, dunque hanno lasciato spazio alla cessione dell'ex Ajax (a Castel Volturno arriverà Petagna), il cui legame con il club partenopeo scadrà nel 2021.



TEMPI GIUSTI - Non che non ci abbiano provato a trattenerlo, sia chiaro. Nelle intenzioni di De Laurentiis, Arek avrebbe rinnovato anche per concedere più potere contrattuale e una valutazione ben più alta. Alla fine, è stato l'attaccante a decidere: nessuna voglia di prolungare il suo rapporto con il Napoli, spazio alle offerte in arrivo. Tra cui quella della Juventus, con cui flirta da un po'. Un assist che non cambia le carte in tavola, semmai le rafforza. Icardi è sempre più Psg, Cavani sempre più Inter. Harry Kane di fatto inarrivabile. Arek usato sicuro.