La Juventus sta puntando Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli. I bianconeri stanno portando avanti i dialoghi da tempo, ma non sono l'unica squadra a trattare con i partenopei. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Milik. Il polacco, per i rossoneri, è in ballottaggio con Jovic del Real Madrid. Il Napoli, dal canto suo, si aspetta di ottenere almeno 40 milioni di euro per l'attaccante, che è in scadenza nel 2021.