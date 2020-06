Il centravanti sarà uno dei nodi cruciali del prossimo mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sembravano aver individuato in Arkadiusz Milik il giocatore ideale per sostituire il probabile partente Gonzalo Higuain, ma il Napoli - dopo i primi segnali di apertura - potrebbe fare dietrofront. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club partenopeo vorrebbe ora rinnovare il contratto al centravanti polacco - in scadenza nel 2021 - diversamente da quanto fosse filtrato nelle ultime settimane. Per la Juventus, in caso di rinnovo, potrebbe complicarsi la strada per convincere De Laurentiis alla cessione.